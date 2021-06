Ex-Frankfurter Rebic: Kroatien "gut vorbereitet"

"Wir haben uns gut vorbereitet", sagte der frühere Frankfurter Offensivspieler bei einer Pressekonferenz in Rovinj. Man habe das 0:1 gegen Belgien analysiert und dabei einige Mängel erkannt. Diese wolle man für den EM-Auftakt am Sonntag (15.00 Uhr) im Wembley-Stadion gegen England beheben, sagte Rebic (AC Mailand). In Abwesenheit des verletzten Kevin De Bruyne hatte Inter Mailands Stürmerstar Romelu Lukaku am Sonntag das Tor gegen die Kroaten erzielt.

Im Gegensatz zum 27-jährigen Rebic verfügt Domagoj Bradaric (21) vom OSC Lille über weniger Erfahrung, bringt aber den Schwung vom Gewinn der französischen Meisterschaft mit. Er kam nach dem Viertelfinal-Aus bei der U21 gegen Spanien zum A-Team. "Das erste Spiel ist immer wichtig, auch wenn es nicht entscheidend ist", sagte der linke Außenverteidiger am Mittwoch. Weitere Gruppengegner sind Tschechien und Schottland.

dpa | Stand: 09.06.2021, 17:45