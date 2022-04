Ex-Dortmunder Großkreutz fordert Umbruch beim BVB

Er hoffe, dass der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl einen guten Job mache, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 in der "ran Bundesliga-Webshow". "Ich würde schon gerne so vier, fünf Neuzugänge sehen. Wir brauchen Typen auf dem Platz, möglicherweise auch zwei, drei Spieler aus der eigenen Jugend", erklärte der 33-Jährige.

Nach seiner Meinung müssten Abwehrchef Mats Hummels und Offensivspieler Marco Reus unbedingt gehalten werden. "Sie wissen, wie Dortmund spielt und wie die Menschen hier ticken", meinte Großkreutz und fügte an: "Wir müssen wieder mehr sein als ein Sprungbrett für Spieler, die nur zwei Jahre bleiben wollen."

Der Tabellenzweite Borussia Dortmund hatte zuletzt in der Bundesliga beim FC Bayern München mit 1:3 verloren und so dem Spitzenreiter den zehnten Titelgewinn in Serie ermöglicht.

Quelle: dpa