Europa League Europa League: Arsenal gegen Eindhoven nun am 20. Oktober Stand: 14.09.2022 11:33 Uhr

Das abgesetzte Fußball-Spiel in der Europa League zwischen dem FC Arsenal und der PSV Eindhoven hat einen neuen Termin. Wie die UEFA mitteilte, findet die Partie nun am 20. Oktober in London statt.

Ursprünglich hätte die Begegnung am Donnerstag ausgetragen werden sollen, doch nach dem Tod von Königin Elizabeth II. und wegen der Vorbereitungen auf das Staatsbegräbnis am Montag seien die örtlichen Polizeikräfte nicht in der Lage, "eine sichere Austragung zu gewährleisten", hieß es von der UEFA.

Das für den 19. Oktober geplante Heimspiel des FC Arsenal gegen Manchester City wird auf einen noch unbekannten Termin verlegt.