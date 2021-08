Vor der Dota-2-WM

ESL One Fall: Bootcamp Edition startet am 21. August

Der Kölner Turnierveranstalter ESL Gaming hat mit der ESL One Fall: Bootcamp Edition ein weiteres Online-Dota-Turnier angekündigt. Teilnehmen werden europäische Teams, aber auch internationale Kader, die sich in Europa auf die Dota-2-Weltmeisterschaft "The International" vorbereiten.