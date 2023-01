WTA-Turnier Erstrunden-Aus für Tatjana Maria in Auckland Stand: 03.01.2023 11:48 Uhr

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Auckland bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35 Jahre alte Tennisspielerin musste sich der an Nummer eins gesetzten Amerikanerin Coco Gauff mit 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Im ersten Satz konnte Maria, die gegen Ende des vergangenen Jahres wegen einer Verletzung hatte pausieren müssen, die Partie noch offen gestalten. Im zweiten Durchgang und nach einer längeren Regenunterbrechung war Maria dann aber chancenlos.