Altmaier und Otte beim ATP-Turnier in Lyon ausgeschieden

Altmaier (23) hatte in der vergangenen Woche noch das Challenger-Turnier in Heilbronn gewonnen und sich dadurch in der Weltrangliste auf Platz 54 verbessert.

Beendet ist die mit 597.900 US-Dollar dotierte Sandplatz-Veranstaltung auch für Oscar Otte. Der 28 Jahre alte Kölner, der zum Auftakt gegen den Franzosen Lucas Pouille gewonnen hatte, verlor am Dienstag im Achtelfinale gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 7:5, 4:6, 2:6.

Das Aus in Lyon bedeutete für die beiden Deutschen wenige Tage vor dem Beginn der French Open in Paris einen kleinen Rückschlag. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag.

Quelle: dpa