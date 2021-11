Erstmals seit Juli 2019: Kerber wieder unter ersten Zehn

Die 33 Jahre alte Kielerin kletterte in dem Ranking, das die WTA am Montag veröffentlichte, von Platz zwölf auf neun. Im Juli 2019 war die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus den Top Ten gerutscht. In ihrer Karriere führte Kerber die Weltrangliste insgesamt für 34 Wochen an.

Als bislang achte Tennisspielerin der Geschichte erreichte die Australierin Ashleigh Barty den Meilenstein von 100 Wochen an der Spitze des Rankings. Den ewigen Rekord hält Steffi Graf mit 377 Wochen vor Martina Navratilova mit 332 Wochen.

dpa | Stand: 01.11.2021, 10:57