Deutsche Basketballerinnen Erstes Viertelfinale seit 1997? Meilenstein greifbar Stand: 19.06.2023 12:54 Uhr

Deutschlands Basketball versank jahrzehntelang in der Nische. Bei der Frauen-EM in Slowenien gelingt eine Überraschung nach der anderen. Nun ist ein großer Coup möglich.

Basketball-Hoffnungsträgerin Leonie Fiebich hat ihre riesige Vorfreude vor dem nächsten wegweisenden Spiel bei der EM geäußert.

"Ich habe richtig Bock", sagte die 23-Jährige vor dem Überkreuzspiel gegen die Slowakei. In Ljubljana geht es am Dienstag (18.00 Uhr/Magentasport) um einen weiteren Meilenstein für den deutschen Damen-Basketball. Bei der ersten EM-Teilnahme seit zwölf Jahren gelang vergangene Woche der erste Sieg seit 16 Jahren - und nun ist der erste Viertelfinal-Einzug seit 26 Jahren möglich.

"Wir sind auf einem super Weg, aber wir sind immer noch am Lernen. Ich glaube, dass wir jedes Spiel einen Schritt nach vorne gemacht haben in verschiedenen Aspekten. Das wird helfen fürs nächste Spiel", sagte Fiebich bei Magentasport. Die Siege über Slowenien (66:62) und Großbritannien (62:61) waren packend und beeindruckend. Gegen die Slowakei ist das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis sogar favorisiert. Gelingt ein Sieg, wartet am Donnerstag ein Viertelfinale gegen Spanien, neben Frankreich und Belgien Topfavorit auf den Titel.

Olympia-Teilnahme wäre weiterer Meilenstein

Die Kanadierin Thomaidis, die erst im Frühjahr die Aufgabe übernahm und nach dem Turnier als Cheftrainerin abtreten könnte, ist begeistert und bezeichnete die Aufholjagd gegen die Britinnen als "großen Sieg". Werden die Damen um Leonie Fiebich am Dienstag ihrer neuen Favoritenrolle gerecht, ist sogar ein Startplatz für eines der Olympia-Qualifikationsturniere in Reichweite. Die Olympia-Teilnahme wäre ein weiterer Meilenstein, der Deutschlands Basketballerinnen bislang nie gelungen ist. 2026 findet dann die WM in Berlin statt, Deutschland ist als Gastgeber gesetzt.