French Open: Verwunderung über Osakas Medien-Boykott

Tennis-Star Naomi Osaka will bei den French Open in Paris nicht an Pressekonferenzen teilnehmen. Sie kritisiert bestimmte Fragen und die Strafgelder, die beim Auslassen von Interviews drohen - stößt mit ihrem Boykott aber auch auf Unverständnis. | mehr