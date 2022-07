Wimbledon Erfolgreiches Mixed-Comeback für Venus Williams Stand: 01.07.2022 22:32 Uhr

Altstar Venus Williams hat ein gelungenes Tennis-Comeback im Mixed-Doppel von Wimbledon gefeiert.

Die 42 Jahre alte Amerikanerin gewann an der Seite des Briten Jamie Murray gegen den Neuseeländer Michael Venus und Alicja Rosolska aus Polen in der ersten Runde mit 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. In ausgelassener Atmosphäre auf dem Court 1 freuten sich Williams und Murray sichtbar über den großen Jubel nach dem verwandelten Matchball.

Williams hatte zuletzt Ende August des vorigen Jahres ein Einzel auf der WTA-Tour absolviert. Sie gewann in ihrer Karriere bei Grand-Slam-Turnieren sieben Einzeltitel, 14 Doppeltitel und zweimal im Mixed.

Ihre Schwester Serena hatte nach einjähriger Verletzungspause ihr Einzel-Comeback gefeiert. Die 40-Jährige war aber in der ersten Runde in drei Sätzen gegen die Französin Harmony Tan ausgeschieden.