England gewinnt letzten Test - Sancho und Bellingham dabei

Mit Borussia Dortmunds Jadon Sancho in der Startelf aber ohne zahlreiche Stammkräfte setzten sich die Three Lions in Middlesbrough mit 1:0 (0:0) gegen Rumänien durch. Angreifer Marcus Rashford (68. Minute) sorgte per Foulelfmeter für den Sieg der Mannschaft von Trainer Gareth Southgate, der nach der Pause auch den zweiten BVB-Profi Jude Bellingham zum Einsatz kommen ließ. Der 17-Jährige verpasste in der 83. Minute knapp seinen ersten Länderspieltreffer.

Vor ihrem EM-Auftakt am kommenden Sonntag in London gegen Kroatien zeigten die Engländer insgesamt eine durchwachsene Leistung. In seiner Startelf hatte Southgate überraschend auch auf James Ward-Prowse, Ben Godfrey sowie Ben White und damit auf drei Spieler gesetzt, die er nicht in seinen 26-köpfigen EM-Kader berufen hatte. Kapitän Harry Kane etwa saß dagegen das gesamte Spiel auf der Bank. Dennoch siegte England letztlich verdient. Sancho (38.) und Dominic Calvert-Lewin (32.) hatten im ersten Durchgang zweimal die Latte getroffen, Rashford machte es schließlich vom Elfmeterpunkt besser. Jordan Henderson (78.) verschoss einen weiteren Foulelfmeter.

Englands Vorrundengegner Schottland holte im abschließenden Test vor der EM ebenfalls einen Sieg. Die Schotten gewannen in Luxemburg dank des Treffers von Stürmer Ché Adams (27.) mit 1:0 (1:0). Schottland startet am 14. Juni gegen Tschechien ins Turnier.

dpa | Stand: 06.06.2021, 20:03