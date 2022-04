Bundesliga

Endspurt: Ein 99-Prozent-Zweiter und ein Fast-50:50-Duell

Stand: 28.04.2022, 07:05 Uhr

Der FC Bayern München ist deutscher Meister und die SpVgg Greuther Fürth ist abgestiegen: So weit, so erwartbar. Doch welche Entscheidungen fallen an den verbleibenden drei Spieltagen noch und wer kann seine Saisonziele in der Fußball-Bundesliga noch erreichen?