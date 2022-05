Europameisterschaft

EM 2024: UEFA entscheidet über Finalort in Deutschland

Stand: 06.05.2022, 11:16 Uhr

Das UEFA-Exekutivkomitee entscheidet am 10. Mai über den Finalort der Fußball-EM 2024 in Deutschland. Der "Spielplan für die Endrunde" steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Entscheidergremiums in Wien.