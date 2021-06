Der EM-Debütant wurde von der Europäischen Fußball-Union für die Partie von Gastgeber Schottland gegen Tschechien am 14. Juni (15.00 Uhr) nominiert. In dem Spiel der Gruppe D in Glasgow assistieren dem 37-Jährigen Jan Seidel (Brieselang) und Rafael Foltyn (Kastel).

dpa | Stand: 13.06.2021, 14:11