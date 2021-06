Turnier in Amsterdam

Hockey-Herren auf Kurs, Damen nur remis gegen Belgien

Mit einem fulminanten Comeback in den letzten drei Minuten sichern sich die deutschen Hockey-Herren noch einen Punkt gegen die Niederlande und bleiben auf EM-Halbfinalkurs. Die Damen mussten sich hingegen in ihrem Auftaktspiel in Amsterdam mit einem 1:1 gegen Belgien begnügen.