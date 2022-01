Der 25 Jahre alte deutsche Rekordhalter belegte im niederländischen Heerenveen über 1500 Meter in 1:46,57 Minuten den neunten Platz. Moritz Klein aus Erfurt kam in 1:47,26 Minuten auf Platz 13. Europameister wurde Olympiasieger Kjeld Nuis aus den Niederlanden in 1:43,60 Minuten, der damit den neunten Titel für die Gastgeber in der zehnten Entscheidung gewann.

dpa | Stand: 09.01.2022, 15:24