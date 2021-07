Eisenbichler bei Sommer-Grand-Prix auf Rang fünf

Das Podium zum Start der Serie belegten der siegreiche Pole Jakub Wolny, Jan Hörl aus Österreich und Dawid Kubacki aus Polen. Hinter Eisenbichler schafften es auch Karl Geiger als Sechster und Constantin Schmid (7.) unter die besten Zehn.

Noch nicht direkt zurück in die Weltspitze sprangen die beiden Rückkehrer Andreas Wellinger und Stephan Leyhe. Für Olympiasieger Wellinger reichte es nach 115,5 und 113 Metern zu Rang 23, Leyhe hatte als 31. nur ganz knapp den zweiten Durchgang verpasst. Am Sonntag steht ein weiteres Einzel in Polen auf dem Programm.

dpa | Stand: 17.07.2021, 19:17