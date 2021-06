Eintracht-Sportvorstand Krösche will Silva und Kostic halten

"Ich werde bei beiden versuchen, sie zu überzeugen, gemeinsam mit uns den Weg weiterzugehen", sagte Krösche. Der Portugiese Silva (25) war mit 28 Treffern der zweitbeste Saisontorschütze der Fußball-Bundesliga. Als Vorlagengeber von der linken Seite glänzte der Serbe Kostic (28).

"Attraktiven und offensiven Fußball" weiterentwickeln

Nach Frankfurt zurückkehren wird der an den Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 ausgeliehene Verteidiger Danny da Costa (27). "Er hat gute Leistungen in Mainz gebracht und kann mit seinen Fähigkeiten helfen, unsere Ziele zu erreichen", sagte Krösche. Ein wesentliches Ziel des 40-Jährigen, der von RB Leipzig kommt und die Nachfolge von Fredi Bobic (zu Hertha BSC) angetreten hat, ist es, den "attraktiven, offensiven und aktiven Fußball" der Eintracht zusammen mit dem neuen Trainer Oliver Glasner (46) weiterzuentwickeln.

Geplant ist der Start in die Vorbereitung der Eintracht auf die neue Spielzeit mit medizinischen Tests am 28. Juli und dem Beginn des Trainings am 30. Juli.

