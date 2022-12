Testspiele Eintracht siegt in Bergamo nach Elfmeterschießen Stand: 09.12.2022 22:33 Uhr

Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt hat im letzten Spiel des Erfolgsjahres 2022 einen Sieg gefeiert. Der Fußball-Bundesligist gewann das Testspiel um die Trofeo Bortolli beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo mit 5:3 im Elfmeterschießen.

Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (1:1) gestanden. Die Italiener spielen den Pokal seit 1992 aus. Lucas Alario erzielte in der 43. und 48. Minute die Tore für die Hessen, die vom Punkt die besseren Nerven hatten. Eintracht-Torwart Diant Ramaj parierte gleich den ersten Versuch der Hausherren, bei den Frankfurtern trafen alle fünf Schützen.

Die Spieler des Champions-League-Achtelfinalisten gehen nun in den Urlaub. Die Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung startet am 4. Januar mit einem zehntägigen Trainingslager in Dubai. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr steht am 21. Januar gegen Schalke 04 an.