Champions League Einsatz von Inters Gosens im Halbfinale fraglich Stand: 09.05.2023 13:19 Uhr

Der Einsatz des deutschen Nationalspielers Robin Gosens von Inter Mailand im Champions-League-Halbfinale gegen den Stadtrivalen AC Mailand ist fraglich.

"Wir wissen noch nicht, ob er zum Kader gehören wird", sagte Inters Trainer Simone Inzaghi vor dem Derby am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Der 28 Jahre alte Fußballprofi hatte sich Ende April die Schulter ausgekugelt und fiel seitdem aus. Coach Inzaghi kündigte am Dienstag an, den Zustand des Außenbahnspielers noch zu prüfen.

Gosens selbst gab sich einsatzbereit. "Wieder zurück in der Spur. Gerade rechtzeitig für das große Match am Mittwoch", schrieb er bei Instagram.

Trainer Inzaghi machte auf der Pressekonferenz deutlich, dass ihm die Wichtigkeit und Brisanz der Partie bewusst sei. "Das ist nicht ein Derby, das ist das Derby", unterstrich der Italiener. Mailand fiebert dem Duell entgegen, das eine Neuauflage des Champions-League-Halbfinales von 2003 ist. "Wir brauchen Kopf und Herz. Was das Herz angeht, habe ich keine Zweifel. Und den Kopf müssen wir clever einsetzen. Denn diese Partie wird über 180 Minuten gespielt." Das Rückspiel steigt am nächsten Dienstag wieder im Giuseppe-Meazza-Stadion.