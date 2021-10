Eberl deutet Angebot für Ginter an: "Kommt wieder Geld rein"

Eberl deutete am Sonntag an, Ginter demnächst ein Angebot vorlegen zu können. Grund dafür sei die schnellere Rückkehr der Zuschauer in den Stadien. "Schneller als gedacht, sind wir jetzt wieder bei 46.000. Jetzt kommt wieder mehr Geld rein", sagte Eberl. "Es ist jetzt eine andere Kalkulation." Auch bei Zakaria, der sich aktuell wieder seiner Topform nähert, fühle er sich "nicht chancenlos", sagte Eberl: "Es ist in Arbeit."

dpa | Stand: 03.10.2021, 13:06