Champions League Wolfsburg im Viertelfinale gegen PSG, Bayern fordert Arsenal 10.02.2023

Anspruchsvolle Lose für Wolfsburg und München: Die Wolfsburgerinnen treffen in der ersten K.o.-Runde auf Paris Saint-Germain und müssen am 21./22. März zunächst in der französischen Hauptstadt antreten.

Bayern München empfängt im Viertelfinal-Hinspiel den FC Arsenal, wie die Auslosung am Freitag (10.02.23) in Nyon ergab.

Deutsches Halbfinale möglich

Die Rückspiele finden eine Woche später statt. Setzen sich sowohl Wolfsburg als auch die Bayern durch, würde es im Halbfinale Ende April zum deutschen Duell kommen.

"Wir freuen uns auf hochkarätige und spannende Partien gegen ein europäisches Top-Team, das über hohe individuelle Qualität und große Erfahrung im internationalen Wettbewerb verfügt. Uns erwarten Duelle auf Augenhöhe, bei denen Kleinigkeiten den Ausschlag geben können", sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann zum Gegner Paris.