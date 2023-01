Bundesliga "Dringend verbessern": BVB will Auswärtsschwäche ablegen Stand: 24.01.2023 13:52 Uhr

Der BVB will seine Aufholjagd Richtung Champions-League-Plätze fortsetzen. Dafür muss jedoch die Auswärts- und Defensivschwäche überwunden werden. Ansonsten droht in Mainz der nächste Rückschlag.

Borussia Dortmund hofft auf ein Ende der Auswärtsschwäche. Nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Bundesliga-Partien in fremden Stadien sehnt Trainer Edin Terzic für die Partie am Mittwoch (18.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 eine Trendwende herbei.

"Das ist etwas, was wir dringend verbessern müssen. Dass wir auch Punkte in der Ferne sammeln, wenn wir uns in der Tabelle verbessern wollen", sagte der Fußball-Lehrer einen Tag vor der Partie.

Nach dem hart erkämpften 4:3 am vergangenen Spieltag gegen Augsburg liegt der zweite Tabellenrang nur noch zwei Punkte entfernt. Doch ohne größere Stabilität in der Defensive droht in den anspruchsvollen Auswärtsspielen gegen Mainz und vier Tage später gegen Bayer 04 Leverkusen neues Ungemach. Schließlich musste das Terzic-Team allein in den vergangenen beiden Partien in Mönchengladbach (2:4) und gegen Augsburg sieben Gegentore hinnehmen.

Ob Marco Reus dem Team nach überstandener Erkrankung wie schon gegen Augsburg erneut fehlen wird, ließ der Coach offen: "Da müssen wir abwarten. Er konnte fast zehn Tage nicht mit der Mannschaft trainieren." Erst nach der letzten Trainingseinheit vor der Abfahrt Richtung Mainz soll über ein Comeback des 33 Jahre alten Nationalspielers entschieden werden. Dagegen ist Emre Can wieder einsatzfähig. Den Platz des gelbgesperrten Jude Bellingham im BVB-Mittelfeld dürfte Mahmoud Dahoud einnehmen.

Erstmals in der Dortmunder Startelf könnte Sébastien Haller stehen. Der 28 Jahre alte Torjäger hatte am Sonntag gegen Augsburg ein halbes Jahr nach seiner Hodenkrebs-Diagnose ein rund halbstündiges Pflichtspieldebüt für den BVB bestritten. "Es wird von Tag zu Tag besser. Er fühlt sich immer wohler. Er hat seinen Rhythmus wiedergefunden. Ob es dann für die Startelf reicht, werden wir sehen. Wir sind uns aber sicher, dass Sébastien in Mainz eine wichtige Rolle spielen wird", sagte Terzic.