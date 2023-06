Reitsport Dressur-DM: Zweites Gold für Jessica von Bredow-Werndl Stand: 11.06.2023 14:04 Uhr

Jessica von Bredow-Werndl hat bei der deutschen Meisterschaft auch den zweiten Dressur-Titel gewonnen.

Einen Tag nach dem Erfolg im Grand Prix Special sicherte sich die 37 Jahre alte Dressurreiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen im sauerländischen Balve mit ihrer Stute Dalera das Kür-Gold. Die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio erhielt für ihren Ritt 90,075 Prozent und feierte ihren insgesamt fünften nationalen Titel.

Von Bredow-Werndl siegte souverän und mit großem Abstand vor Frederic Wandres aus Hagen bei Osnabrück mit Bluetooth (81,775). Platz drei sicherte sich Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus (80,650).

Auf einen Start in der Kür verzichtet hatte Sönke Rothenberger mit Fendi, der am Samstag noch Silber im Special gewonnen hatte. Der Reiter aus Bad Homburg wollte sein erst neunjähriges Pferd schonen und ihm keine dritte Prüfung in drei Tagen zumuten. Auch Isabell Werth (Rheinberg) verzichtete nach mäßigen Auftritten mit Quantaz im Grand Prix und im Special auf die Kür.