2. Liga

Darmstadt 98 drohen weitere Isolationen

Der SV Darmstadt 98 muss nach drei Corona-Fällen weitere von der Behörde angeordnete Isolationen fürchten. Zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga gegen Jahn Regensburg werden die Lilien am Samstag (13.30 Uhr/Sky) am Böllenfalltor auf eine Vielzahl an Akteuren verzichten müssen.