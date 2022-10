Vor Europa-League-Spiel in Malmö Drei Corona-Fälle bei Union: Auch Trainer Fischer betroffen Stand: 04.10.2022 11:14 Uhr

Der 1. FC Union Berlin muss in der Europa League auf Cheftrainer Urs Fischer verzichten. Der 56 Jahre alte Schweizer wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Das teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit. Neben Fischer wurden Abwehrspieler Timo Baumgartl und Stürmer Tim Maciejewski positiv getestet und fallen vorerst aus.

Baumgartl war für die Europa League ohnehin nicht gemeldet, Maciejewski stand in der Bundesliga in dieser Saison noch nie im Kader. Nach Angaben des Vereins waren alle weiteren Tests bei Spielern und Betreuern negativ.

Beide Teams in der Europa League noch punktlos

Union tritt am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Europa League beim schwedischen Spitzenklub Malmö FF an. Nach zwei Spieltagen sind beide Vereine in der Gruppe D noch punktlos.