Offenbar mit Publikum geplant

Dota-WM "TI10" in den Oktober und nach Bukarest verschoben

Die Dota-2-Weltmeisterschaft wird im Oktober in Rumänien stattfinden. Wie Entwickler Valve mitteilte, soll "The International 10" am 7. Oktober beginnen, das Finale ist für den 17. Oktober in der Arena Națională in Bukarest geplant.