Steigende Corona-Fallzahlen

Dota-2-WM "The International 10" findet ohne Zuschauer statt

Die zehnte der Ausgabe der Dota-2-WM "The International" wird ohne Zuschauer stattfinden. Wie Dota-2-Entwickler Valve in einem Blogpost mitgeteilte, sieht man sich aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen in Rumänien gezwungen, alle Tickets zurück zu erstatten.