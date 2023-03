Pferdesport Doppelsieg für deutsche Springreiter in Doha Stand: 04.03.2023 18:49 Uhr

Die Springreiter Philipp Weishaupt und Christian Kukuk haben beim Auftaktspringen der Champions Tour für einen deutschen Doppelerfolg gesorgt.

Weishaupt siegte im Sattel von Just Be Gentle beim Großen Preis von Doha im Wüstenemirat Katar vor seinem Riesenbecker Stallgefährten Kukuk auf Nice van't Zorgvliet. Platz drei ging an den Franzosen Simon Delestre mit Dexter.

Weishaupt gelang im Stechen in 34,37 Sekunden die schnellste fehlerlose Runde. Kukuk und Delestre folgten mit nur fünf beziehungsweise neun Hundertstelsekunden Abstand. Insgesamt hatten sich zwölf Paare für das Stechen des mit 375.000 Euro dotierten Springens qualifiziert. Darunter war auch Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen), der mit Elysium Platz sieben belegte.

Das nächste Springen der Champions Tour findet Mitte April in Miami Beach in den USA statt. Einzige deutsche Station ist vom 21. bis 23. Juli das westfälische Riesenbeck. Im Gegensatz zu den Vorjahren stehen Hamburg und Berlin nicht mehr im Turnierkalender.