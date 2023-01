Leichtathletik Dopingverdacht: Australischer Verband suspendiert Bol Stand: 20.01.2023 11:34 Uhr

Der australische Leichtathletik-Verband hat den Olympia-Vierten über 800 Meter von Tokio 2021, Peter Bol, wegen einer positiven Dopingprobe suspendiert. Dies gab der Verband bekannt.

Demnach sei bei Bol in der A-Probe einer abseits von Wettkämpfen genommenen Urinprobe im Oktober 2022 das Blutdopingmittel Epo nachgewiesen worden.

Der 28-jährige Bol bestreitet Doping. Auf Twitter erklärte er: "Um das klarzustellen: Ich habe niemals in meinem Leben synthetisches EPO oder eine andere verbotene Substanz gekauft, erforscht, besessen, verabreicht oder verwendet." Er bitte darum, dass jeder in Australien ihm glaube und den Prozess erst einmal abwarte. Bol will seine B-Probe analysieren lassen, dies solle im Februar stattfinden.

Verbandschef Peter Bromley sagte dazu: "Unser Hauptaugenmerk liegt jetzt darauf, dass der angemessene Prozess eingehalten wird und nicht durch unangemessene Spekulationen untergraben wird." Das Wohlergehen der Athleten bleibe während dieses Prozesses von entscheidender Bedeutung. "Wir werden weiterhin alles tun, was angemessen ist, um sicherzustellen, dass sowohl Peter als auch andere Athleten, Trainer und Betreuer die notwendige Unterstützung erhalten."