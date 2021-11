Doch nicht der Sanitärdienst: Flick ruft Burkardt an

"Ich habe zurückgerufen, es ist aber niemand dran gegangen. Dann kam wieder ein Rückruf, ich bin rangegangen, hatte aber keine Ahnung, dass Hansi Flick mich anruft - und so kam es zum Gespräch."

Im Kader von Bundestrainer Flick steht der in dieser Saison beim FSV Mainz stark auftrumpfende Burkardt, der bereits fünf Liga-Tore erzielte, diesmal nicht. Der 21-Jährige soll die deutsche U21 zu weiteren Erfolgen in der EM-Qualifikation führen.

Polen ist am Freitag (18.15 Uhr) in Großaspach der Gegner, danach folgt San Marino am 16. November (18.15 Uhr) in Ingolstadt. Er habe mit Flick besprochen, dass er in dieser Länderspielpause besser bei der U21 angesiedelt sei, sagte Burkardt. Flick habe ihm aber gesagt, "dass ich auf dem Schirm bin. Das ist eine große Form der Wertschätzung für mich."

dpa | Stand: 08.11.2021, 16:53