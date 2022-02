Djokovic 361 Wochen Nummer eins - Wechsel an Tennis-Spitze?

Mit einem Turniersieg in Acapulco löst der russische Australian-Open-Finalist den 34 Jahre alten Serben am kommenden Montag auf jeden Fall als Weltranglisten-Ersten ab. Neben anderen Szenarien könnte Medwedew sogar im Falle eines Erstrunden-Ausscheidens aufsteigen, sollte Djokovic in Dubai nicht mindestens das Viertelfinale erreichen, wie die Profiorganisation ATP am Montag bestätigte.

Djokovic: "Er verdient es, die Nummer eins zu sein"

"Es ist in seinen Händen. Er verdient es, die Nummer eins zu sein", sagte Djokovic: "Wenn es in dieser Woche passiert, werde ich der Erste sein, der ihm gratuliert." In Dubai kehrt der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger an diesem Montag nach seiner Ausweisung aus Australien und erstmals in diesem Jahr in die Turnier-Szene zurück.

Weitere Favoriten am Start

Am Turnier im mexikanischen Acapulco nehmen neben Medwedew auch der spanische Australian-Open-Champion Rafael Nadal und Olympiasieger Alexander Zverev teil. Zudem stehen drei deutsche Qualifikanten im hochklassig besetzten Hauptfeld: Daniel Altmaier, Oscar Otte und Peter Gojowczyk, der als sogenannter Lucky Loser weiterkam.

Quelle: dpa