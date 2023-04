Fußball DFL: Lizenz zunächst für alle Clubs Stand: 20.04.2023 15:43 Uhr

Alle Clubs der 1. und 2. Bundesliga haben im ersten Schritt die Lizenz für die kommende Saison erhalten - manche allerdings unter Bedingungen oder Auflagen.

Dies teilte die Deutsche Fußball Liga mit. Im Lizenzierungsverfahren sind wegen möglicher Aufsteiger aus der dritten Liga insgesamt 47 Bewerber dabei. Einige Vereine müssen bis Anfang Juni Bedingungen erfüllen, um im Falle der sportlichen Qualifikation die Spielberechtigung zu erhalten.

Andere Vereine bekamen die Lizenz unter Auflagen, erklärte die DFL, die keine Namen der betroffenen Clubs nannte. In diesem Fall wird festgelegt, welche Vorgaben nach erteilter Lizenz während der Spielzeit 2023/2024 eingehalten werden müssen. In der ersten Instanz werden finanzielle, sportliche, rechtliche und personell-administrative Kriterien überprüft, ebenso weitere in Bezug auf Stadien sowie erstmals auch auf Nachhaltigkeit und die Virtual Bundesliga.

Die Clubs können innerhalb einer Woche Beschwerde gegen die Erstentscheidung einlegen, Anfang Mai geht es in die nächste Runde. Die endgültige Entscheidung des Lizenzierungsausschusses über die eventuelle Erfüllung von Bedingungen und die Vergabe der Lizenzen an diese Bewerber steht Mitte Juni an.