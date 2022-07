Forum zur Nachhaltigkeit DFL-Chefin Hopfen: Fußball hat eine verbindende Kraft Stand: 28.07.2022 08:41 Uhr

Donata Hopfen setzt weiter auf den hohen gesellschaftlichen Einfluss des Fußballs.

Die Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga (DFL) schrieb in einer "Kicker"-Kolumne: "Der Fußball begeistert weiterhin Millionen! Er hat als Volkssport unverändert diese einzigartige, verbindende Kraft - und kann damit Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, sozialer Schicht, sexueller Orientierung, Hautfarbe und Nationalität vereinen."

Die 46-Jährige betonte zugleich, dass der Fußball nicht alle Probleme lösen könne: "Aber er kann und wird weiter seinen Beitrag leisten, um positiv in die Gesellschaft zu wirken." Dazu gehöre auch das Thema Nachhaltigkeit, zu dem die DFL am Dienstag ein Forum in Berlin veranstaltet hatte. Hopfen freut sich auf den Saisonstart in der Bundesliga und der 2. Liga und auf eine Serie, "in der wir in allen Tabellenregionen beider Ligen möglichst bis zum letzten Spieltag Hochspannung erleben".