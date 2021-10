Nationalmannschaft

DFB verabschiedet Löw und Köpke im November

Der langjährige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw soll beim letzten Heimländerspiel des Jahres am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein offiziell verabschiedet werden. Das kündigte DFB-Direktor Oliver Bierhoff in Hamburg an.