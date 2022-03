DFB-Training: Flicks ungewöhnliche Methoden

Hansi Flick hat die Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das Test-Länderspiel gegen Israel mit einer ungewöhnlichen Trainingseinheit fortgesetzt.

Der Bundestrainer teilte seinen Kader in Gruppen von elf und zwölf Spieler auf, die zeitlich versetzt auf dem Platz neben der Frankfurter Bundesliga-Arena trainierten.

Mit Offensivstar Kai Havertz und Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan sprach Flick vor Beginn der ersten Einheit länger auf dem Rasen. Die DFB-Auswahl tritt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim zu ihrem ersten WM-Test in diesem Jahr an. Drei Tage später geht es in Amsterdam gegen die Niederlande.

Vor dem Training hatten Doping-Kontrolleure des Weltverbandes FIFA am Donnerstagvormittag im Team-Hotel in Gravenbruch routinemäßig Urin- und Blutproben aller 23 Akteure genommen, wie der DFB mitteilte.

