DFB-Frauen ohne Marozsan gegen Australien und Norwegen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet darauf, die 28-Jährige von Olympique Lyon verspätet anreisen zu lassen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Nach mehreren Corona-Fällen bei Lyon war vergangene Woche die Champions League-Partie des Titelverteidiger gegen Paris Saint-Germain verlegt worden.



Lyons Mannschaft musste auf Anweisung der regionalen Gesundheitsbehörde für sieben Tage isoliert werden. Marozsan werde den Trainingsbetrieb in ihrem Verein wieder aufnehmen, hieß es. Die DFB-Auswahl trifft am Samstag (16.10 Uhr/ARD) auf Australien und am kommenden Dienstag (16.00 Uhr/ZDF), jeweils in der BRITA-Arena in Wiesbaden, auf Norwegen.

dpa | Stand: 06.04.2021, 12:40