DFB-Frauen mit Maroszan und Popp im Kader gegen Portugal

Die zuletzt mit Corona infizierten und nachgereisten Linda Dallmann und Maximiliane Rall vom FC Bayern München sind jedoch noch kein Thema gegen Portugal. "Es hat schon ein bisschen was ausgemacht. Wie bei allen, die Corona hatten, brauchst du da ein bisschen Zeit", sagte Voss-Tecklenburg über das Duo.

Fußball im Livestream: DFB-Frauen in der WM-Quali, ab 16 Uhr Sportschau. . 02:30:00 Std. . Verfügbar bis 09.04.2022. Das Erste.

Gegen Serbien winkt das WM-Ticket

Ihre Auswahl weist sechs Siege in sechs Spielen auf dem Weg zur WM in Australien/Neuseeland 2023 auf. Bereits am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) geht es in Belgrad gegen Serbien weiter. Unter Umständen können die DFB-Frauen, die 2003 und 2007 bei der Weltmeisterschaft triumphierten, da schon das WM-Ticket lösen.

"Wir wollen sechs Punkte holen, es geht um die WM-Qualifikation", sagte Voss-Tecklenburg. Die beiden Begegnungen sind auch die letzten Pflichtspiele vor der EM im Juli in England. Torhüterin Almuth Schult (VfL Wolfsburg) soll gegen Serbien nach fast drei Jahren erstmals wieder in der deutschen Auswahl zwischen den Pfosten stehen. Voss-Tecklenburg stellte der 31 Jahre alten Mutter von Zwillingen einen Einsatz in Aussicht. Als Stammtorhüterin gilt allerdings die Frankfurterin Merle Frohms.