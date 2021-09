DFB-Auswahl wohl ohne Gosens - Hoffnung auf Entwarnung

Es sei wohl etwas im Muskel gerissen, sagte Trainer Gian Piero Gasperini nach der Partie am Sky-Mikrofon. Eine genauere Diagnose stand am Donnerstag zunächst aus. Der Atalanta-Coach aber ging nicht von einer sehr schweren Verletzung aus und hofft auf eine Rückkehr Gosens in der Länderspielpause.

Der 27-Jährige hatte sich ohne Fremdeinwirkung verletzt und war nach einer Behandlung auf dem Platz unter Tränen und gestützt von den Ärzten in die Kabine gehumpelt. Die deutsche Auswahl trifft in der WM-Qualifikation als nächstes auf Rumänien (8. Oktober) und Nordmazedonien (11. Oktober). Bundestrainer Hansi Flick will seinen Kader am Freitag bekanntgeben.

dpa | Stand: 30.09.2021, 11:21