Fußball-Nationalmannschaft

DFB-Auswahl bestreitet Testspiel kurz vor WM-Beginn

Stand: 01.04.2022, 21:16 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft plant unmittelbar vor der WM in Katar ein Testspiel. Das kündigte DFB-Direktor Oliver Bierhoff in Doha nach der Auslosung der Vorrundengruppen an.