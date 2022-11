WM-Vorbereitung DFB-Abschlusstraining ohne Müller, Rüdiger und Götze Stand: 15.11.2022 15:32 Uhr

Ohne die angeschlagenen Thomas Müller und Antonio Rüdiger sowie DFB-Rückkehrer Mario Götze hat Hansi Flick das einzige Training vor der WM-Generalprobe der Fußball-Nationalmannschaft gegen Oman bestreiten müssen.

Das Trio fehlte im Sultan-Kabus-Stadion in Maskat. Müller schaute sich das Training in der Arena vom Spielfeldrand aus an, Rüdiger blieb im Teamhotel. Ihr Fehlen deutet darauf hin, dass beide Stammkräfte auch am Mittwoch (18.00 Uhr) nicht zur Verfügung stehen, genau eine Woche vor dem deutschen WM-Auftaktspiel in Katar gegen Japan. Müller und Rüdiger hatten eine separate Einheit im Stadion absolviert, hieß es vom DFB.

Der Frankfurter Götze setzte wie die Freiburger Matthias Ginter und Christian Günter mit dem Teamtraining wegen des letzten Bundesliga-Einsatzes aus. Der 30-jährige Götze könnte nach fünf Jahren sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern. Flick hatte bei der Einheit am späten Nachmittag noch 20 Spieler zur Verfügung. Ersatztorwart Marc-André ter Stegen war wegen Magen-Darm-Problemen am Vortag noch nicht mit der Mannschaft nach Oman geflogen.

Bei der Nominierung in der Vorwoche hatte Flick noch betont, dass er fest mit Müller für die WM rechne. Der 33-Jährige hatte zuletzt in der Bundesliga wegen muskulärer Probleme nicht für den FC Bayern München gespielt. Abwehrchef Rüdiger hatte wegen Hüftproblemen bei Real Madrid ausgesetzt.