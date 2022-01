Deutschland-Gegner USA bezwingt Kanada bei ATP Cup deutlich

Taylor Fritz und John Isner sorgten für den 3:0-Erfolg zum Auftakt beim Mannschaftsevent in der Vorbereitung auf die Australian Open. Fritz bezwang den Weltranglistenelften Felix Auger-Aliassime mit 6:7 (6:8), 6:4, 6:4, Isner gewann mit 6:1, 6:3 gegen Brayden Schnur. Fritz und Isner holten im abschließenden Doppel auch den dritten Punkt.

Das deutsche Team um Olympiasieger Alexander Zverev traf in seinem ersten Spiel der Gruppe C auf Großbritannien. Die vier Sieger aus den vier Vierergruppen erreichen das Halbfinale. Die Australian Open als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnen am 17. Januar in Melbourne.

In einem umkämpften Duell der Gruppe B gewann Russland mit 2:1 gegen Frankreich. Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew unterlag überraschend Ugo Humbert 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). An der Seite von Roman Safiullin, der sein Einzel gewann, sorgte Medwedew im Doppel aber für die Entscheidung.

