Trotz Niederlage

Deutsches Team Rogue in Playoffs des Six Invitational

Stand: 13.02.2022, 12:56 Uhr

Im Gegensatz zu ihrer letzten Teilnahme am Six Invitational hat es das deutsche Rainbow-Six-Team Rogue in die Playoffs geschafft. Ein europäischer Favorit hingegen ist unerwartet ausgeschieden.