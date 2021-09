Deutsche Volleyballer scheitern klar an Italien

Während die Spieler des Deutschen Volleyball-Verbandes wie schon vor zwei Jahren nach der Runde der besten Acht die Koffer packen, treffen ihre Gegner am Samstag im polnischen Kattowitz auf Serbien, das am Vortag 3:0 gegen die Niederlande gewann.

Im Duell der beiden früheren Weltmeister und Nationalteamkollegen Giani und Ferdinando De Giorgi an der Seitenlinie kauften die jungen Italiener den Deutschen in der Ostravar Aréna schnell den Schneid ab. Starspieler Georg Grozer konnte seinem Team nicht lange helfen. Der 36-Jährige, der nach seinem Rücktritt im vergangenen Jahr im Sommer in den Nationalkader zurückgekehrt war, nahm mit Knieproblemen schon im ersten Satz auf der Bank Platz.

Ohne ihren Leader, den der erst 21 Jahre alte Linus Weber auf der Diagonalposition vertrat, fand der EM-Zweite von 2017 nicht ins Spiel. Verkrampft und unsicher auftretend zeigte sich die DVV-Auswahl dem souverän agierenden Olympia-Viertelfinalisten in allen Belangen unterlegen. Die Offensive scheiterte häufig, die eigene Verteidigung ließ sich zu oft überrumpeln, und die Aufschläge waren nicht annähernd so druckvoll wie in den vorherigen Turnierpartien. Eine leichte Steigerung im dritten Satz genügte nicht, um die Partie zu drehen und das EM-Aus zu vermeiden.

dpa | Stand: 15.09.2021, 17:46