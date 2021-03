WM-Playoffs: Deutsche Handballerinnen treffen auf Portugal

Die DHB-Auswahl trifft in der Ausscheidung auf Außenseiter Portugal und hat damit beste Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde vom 1. bis 19. Dezember in Spanien.

Deutschland zunächst auswärts

Das Team von Bundestrainer Henk Groener reist im Hinspiel am 16./17. April zunächst nach Portugal und genießt im Rückspiel am 20./21. April Heimrecht. Das ergab die Auslosung in Wien. Bei der WM 2019 hatte Deutschland den achten Platz belegt und damit knapp die Olympischen Spiele verpasst.

Coach Groener gibt sich optimistisch

"Wir sind der Favorit gegen Portugal. Dennoch ist es wichtig, dass wir beide Spiele mit höchster Konzentration angehen, damit wir unseren Qualitätsvorteil auch auf die Platte bringen. Unser klares Ziel ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Spanien", sagte Coach Groener.

Deutschland und Portugal trafen bisher in zwei Länderspielen aufeinander, das letzte Duell fand im April 2004 in Riesa statt. Beide Vergleiche entschied die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) deutlich für sich.

