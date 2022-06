WM auf Kreta Beach-Handballerinnen holen erstmals WM-Gold Stand: 26.06.2022 18:48 Uhr

Deutschlands Beach-Handballerinnen sind zum ersten Mal Weltmeister. Der Finalsieg gegen Spanien verlief dramatisch.

Das Team des deutschen Handball-Bundes (DHB) bezwang den EM-Dritten Spanien in Heraklion auf der griechischen Ferieninsel Kreta mit 2:0 (15:14, 22:20). "Ein Jahr nach der Europa- auch die Weltmeisterschaft zu gewinnen, ist ein fantastischer Erfolg. Ich gratuliere Team, Trainer und allen, die diese Goldmedaille ermöglicht haben", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. "Für den deutschen Beach-Handball ist das ein Meilenstein."

Kattner und Schäfer mit Golden Goals

In beiden Sätzen stand es nach Ablauf der regulären zehn Minuten unentschieden, so dass jeweils das Golden Goal entscheiden musste. Im ersten Satz sorgte Isabel Kattner für den entscheidenden Treffer zum 15:14. Im zweiten Durchgang traf Michelle Schäfer in der Verlängerung per direktem Wurf ins kurze Eck, als spektakuläre Aktion zählte das Tor doppelt.

Der anschließende Jubel war riesig, gefeiert wurde auch Torfrau Katharina Filter für ihre zahlreichen Paraden. Das deutsche Team hat damit alle neun WM-Spiele ohne Satzverlust gewonnen.