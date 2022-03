Bundesliga-Nachholspiel

Der BVB will mit Sieg in Mainz an den FC Bayern heranrücken

Stand: 16.03.2022, 07:11 Uhr

Borussia Dortmund will in der Tabelle näher an Bayern München heranrücken. Bei den ersatzgeschwächten Mainzern rechnen sie sich einiges aus. Der FSV hofft auf eine konkurrenzfähige Mannschaft.