Demba Ba beendet seine Karriere als Fußballer

"Mit einem von Dankbarkeit erfüllten Herzen gebe ich das Ende meiner Karriere bekannt. Was für eine wunderbare Reise das war. Neben all dem Schweiß und den Tränen, die ich vergossen habe, hat der Fußball mir so viele schöne Gefühle beschert", schrieb Ba.

Der frühere Profi der TSG 1899 Hoffenheim bestritt in dieser Saison nur drei Teileinsätze für den FC Lugano in der höchsten Schweizer Spielklasse, ehe sein Vertrag nach wenigen Wochen aufgelöst wurde. Insgesamt bestritt er 439 Profispiele und erzielte 193 Treffer.

dpa | Stand: 13.09.2021, 21:46