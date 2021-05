Dallas Fuel siegt beim Maiturnier der Overwatch League

Das chinesische Team scheiterte bereits in der Runde zuvor an Dallas, sicherte sich aber durch den Sieg gegen Florida Mayhem (3:0) eine zweite Chance im Finale. Ausgerechnet der ehemalige Shanghai-Spieler Eui-Seok "Fearless" Lee führe Dallas zum Titel. Das Team auf dem sechsten Rang in der Westregion war ursprünglich kein Titel-Favorit.

Nach dem Spiel zeigte sich Fearless gleich mit einer hawaiianischen Blumenkette im Interview mit Analyst Danny Lim: "Ich kann nicht richtig reden, so glücklich bin ich über unseren ersten Turniersieg."

Am 21. Mai werden die europäischen Teams aus London und Paris die zweite Runde der Overwatch League eröffnen. Diese gilt auch als Qualifikation für das nächste Turnier June Joust, das am 6. Juni beginnen soll.

dpa | Stand: 09.05.2021, 19:31