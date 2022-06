NBA Currys Karriere komplett? Kerr: Ihm fehlt der Olympiasieg Stand: 17.06.2022 08:13 Uhr

Inzwischen vier Meisterschaften in der NBA, zuvor bereits zweimal MVP der Hauptrunde und nun auch endlich wertvollster Spieler einer Final-Serie - Stephen Currys Karriere müsse damit doch als komplett betrachtet werden, fragte ein Journalist Currys Trainer Steve Kerr.

Der lachte kurz und meinte dann: "Nein. Ihm fehlt eine olympische Goldmedaille." Ins Gelächter der Medienvertreter auf der Pressekonferenz nach dem Titelgewinn der Golden State Warriors gegen die Boston Celtics führte Kerr aus: "Ich denke, er sollte nun wirklich seine Konzentration darauf richten, Teil des Olympia-Teams für 2024 zu sein."

Kleine Pause. Dann fügte er an: "Sorry, ich konnte nicht widerstehen." Kürzlich zum Cheftrainer der US-Auswahl für die Olympischen Spiele in Paris benannt wurde: Steve Kerr.